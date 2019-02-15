В Таджикистане за год изъяли более 1 тыс. единиц огнестрельного оружия

Душанбе, , 09:05 — REGNUM Правоохранительные органы Таджикистана изъяли в 2018 году 1077 единиц огнестрельного оружия, заявил министр внутренних дел республики Рамазон Рахимзода, сообщает 15 февраля агентство «ТаджикТА».

По данным МВД, с 1994 по 2018 год из незаконного оборота в республике было изъято 42 786 единиц огнестрельного оружия. Отмечается, что огнестрельное оружие было распространено среди населения в годы гражданской войны.

Как сообщало ИА REGNUM, с сентября 2018 года по январь 2019 года в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана было изъято около 400 единиц огнестрельного оружия.

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