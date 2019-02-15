В детском санатории Прикамья выявлена вспышка острой кишечной инфекции

Усть-Качка, Пермский край, , 09:00 — REGNUM В Пермском крае в детском санатории «Орлёнок» зафиксирована инфекционная вспышка. Если ранее официально заявляли об ОРВИ, то сегодня, 15 февраля, Управление Роспотребнадзора по региону сообщило, что у четырёх человек выявлены возбудители новоровируса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в соцсетях родители пожаловались на ситуацию, которая сложилась в детском санатории «Орлёнок». Представители родительского сообщества считали, что правда замалчивается. Они подозревали, что в санатории было массовое отравление. Поскольку дети говорили об ухудшении самочувствия после того, как поели борщ.

По данным минздрава края, из 82 пребывающих в санатории детей с признаками заболевания на 13 февраля были только восемь человек. Речь шла об ОРВИ. 14−15 февраля смена в учреждении завешается, и все дети отправляются домой. В санатории объявлен карантин.

Сегодня, 15 февраля, в Управлении Роспотребнадзора уточнили, что 12−13 февраля к медицинским работникам санатория обратились 11 детей в возрасте 10 — 16 лет из разных отрядов с высокой температурой, болями в горле, кашлем, насморком. У части детей отмечалась рвота. Всех детей поместили в изолятор. 13 февраля восьмерых детей родители забрали домой. Информация об этих ребятах направлена в медицинские организации по месту жительства для организации медицинского наблюдения и лабораторного обследования.

В результате лабораторного исследования у двух сотрудников санатория и двух обследованных детей выявлены возбудители норовирусной инфекции. В суд подготовлены материалы с требованием приостановить работу пищеблока санатория.

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