В СКР проверят, как «лечили от простуды» погибшую молодую екатеринбурженку

Екатеринбург, , 09:07 — REGNUM В Екатеринбурге проводят доследственную проверку после гибели жительницы Екатеринбурга, которую могли долгое время лечить не от той болезни. Об этом заявили в свердловском следственном управлении Следственного комитета России корреспонденту ИА REGNUM.

В ведомстве проверяют информацию СМИ о том, что 35-летнюю жительницу Екатеринбурга с прошлого года лечили от простуды, невзирая на боли в почках и мышцах. Сообщается, что уже в январе 2019 года женщина потеряла сознания, и после госпитализации у неё обнаружилась инфекция. Однако вмешательство врачей не помогло, и в феврале у екатеринбурженки остановилась сердце.

В СК проверяют версию о том, что врачи могли оказать погибшей помощь ненадлежащего качества.

Напомним, в середине 2018 года в Следственном комитете заявили о грядущем расширении Уголовного кодекса на предмет случаев, связанных с врачебными ошибками.

Однако инициативы СК вызвали озабоченность ряда экспертов по праву на «Ковалевских чтениях» 14 февраля в Екатеринбурге. Так, вице-президент Федеральной палаты адвокатов Евгений Семеняко посчитал, что благими намерениями эти инициативы проторят дорогу к худшему.

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