Пятница, 15 Февраля 2019 года
08:54:32 МСК

В Южной Корее 28,6% населения живут в одиночестве

Общество

К 2035 году в стране может насчитываться до 8,15 млн человек, которые живут одни

В Южной Корее 28,6% населения живут в одиночестве
Пьер Пюви де Шаванн. Одиночество

Сеул, 15 февраля 2019, 08:51 — REGNUM  Количество людей, живущих самостоятельно в Южной Корее увеличилось до 28,6%, сообщает YTN.

На сегодняшний день, в Южной Корее проживает 5,62 млн человек в одиночку, что является 28,6% (от общего числа семей). Предполагается, что к 2035 году количество одиноко проживающих людей увеличится до 8,15 млн человек.

Известно, что процент таких людей вырос в 6 раз с 1980 года. В 1980 году лишь 4,8% людей, жили отдельно от своих семей, однако к 2017 году эта цифра увеличилась до 28,6%.

Согласно статистическим данным, в период с 2000 по 2035 год количество людей, проживающих в одиночестве растет в среднем на 3,5% в год. Предполагается, что количество семей, состоящих из двух человек и трех человек будет, напротив, сокращаться на 2,9% и 1% соответственно.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить