В Южной Корее 28,6% населения живут в одиночестве

Сеул, , 08:51 — REGNUM Количество людей, живущих самостоятельно в Южной Корее увеличилось до 28,6%, сообщает YTN.

На сегодняшний день, в Южной Корее проживает 5,62 млн человек в одиночку, что является 28,6% (от общего числа семей). Предполагается, что к 2035 году количество одиноко проживающих людей увеличится до 8,15 млн человек.

Известно, что процент таких людей вырос в 6 раз с 1980 года. В 1980 году лишь 4,8% людей, жили отдельно от своих семей, однако к 2017 году эта цифра увеличилась до 28,6%.

Согласно статистическим данным, в период с 2000 по 2035 год количество людей, проживающих в одиночестве растет в среднем на 3,5% в год. Предполагается, что количество семей, состоящих из двух человек и трех человек будет, напротив, сокращаться на 2,9% и 1% соответственно.