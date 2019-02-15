Российских туристов научили предохраняться от лихорадки Денге

Москва, , 08:38 — REGNUM Российские граждане, выезжающие на отдых в страны Юго-Восточной Азии, должны помнить об опасности инфицирования вирусом лихорадки Денге. Рекомендации специалистов Роспотребнадзора о том, как обезопасить себя на отдыхе, размещены на сайте ведомства.

Эксперты советуют туристам, отправляющимся в такие популярные у отдыхающих страны, как, к примеру, Вьетнам, Таиланд, Индонезия, Индия, в путешествии использовать репелленты, а также предотвращать укусы кровососущих насекомых.

«Следует помнить: источником инфекции служат больной человек, обезьяны и, возможно, летучие мыши, а человеку инфекция передается комарами», — отметили в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2019 года стало известно, что в Индонезии в начале 2019 года 110 человек погибли от заболевания лихорадкой Денге.

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