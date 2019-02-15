Директора ряда школ Астаны отдали свои кабинеты для дополнительных занятий

Астана, , 08:37 — REGNUM Директора нескольких школ Астаны поддержали проект «Астана — адалдық алаңы» и передали свои кабинеты для классов дополнительного образования, сообщили 15 февраля в пресс-службе акимата (администрации) Астаны.

Менеджер проекта Руслан Жусупов считает, что кабинеты руководителей учебных заведений имеют нерационально большие площади, которые необходимо уменьшить для экономии бюджетных средств.

Он отметил, что уменьшенные кабинеты директоров будут располагаться на первых этажах для повышения доступности для учащихся и родителей. В частности, директор школы-лицея №54 освободил кабинет, комнату отдыха и приемную общей площадью 90 кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году администрация Астаны планирует оптимизировать расходы в том числе за счет уменьшения площадей подведомственных организаций.

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