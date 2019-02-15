Пострадавший в Магнитогорске младенец вместе с мамой вернулся домой

Москва, , 08:27 — REGNUM Десятимесячный Иван Фокин, спасенный из-под завалов дома в Магнитогорске, после лечения в Москве вернулся вместе с мамой домой в Челябинскую область, об этом рассказал папа мальчика Евгений Фокин.

«Они прилетели рано утром в Магнитогорск, я был в аэропорту с пяти утра», — цитирует ТАСС отца мальчика.

Напомним, Ваня Фокин проходил лечение в московской НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Накануне ребенка вместе с мамой выписали из больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился седьмой подъезд десятиэтажки. В результате происшествия погибли 39 человек, в том числе шестеро детей.

Ваня Фокин был найден днём 1 января. Под завалами в мороз в районе минус 20 градусов он провёл больше суток. Спасатели нашли его по плачу. Спасло ребёнка то, что он был тепло укутан, он срочно был отправлен в Москву.

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