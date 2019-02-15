Новосибирский минздрав просят проверить больницу, где детей моют в раковине

Новосибирск, , 08:27 — REGNUM Общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль» обратилось в министерство здравоохранения Новосибирской области с просьбой проверить санитарное состояние детской поликлиники в Мошковском районе.

«Детский стационар не отвечает санитарным нормам и требует капитального ремонта. В частности, районной больнице необходима полная замена окон, напольного покрытия, ремонт электропроводки и обустройство туалетных и душевых комнат, — отмечается на странице «Гражданского патруля» в социальной сети «ВКонтакте». — По сообщению родителей пациентов детского стационара, детей лечат в ненадлежащих условиях. В палатах холодно, на окнах наледь, рамы продувает ветром. Постельные принадлежности в пятнах, линолеум порван. Горячей воды нет или недостаточно. Душевая комната отсутствует, грудных детей мамы купают в раковинах, в которых также вынуждены мыть посуду и овощи. А из-за недостаточного электроснабжения в отделении периодически отключается электричество. Недовольство пациентов также вызывает питание, как правило, горячие блюда подаются остывшими, а также методы лечения. Мамы сообщают, что дозировку лекарств медсестры поликлиники могут делать на глаз».

Общественники просят не только проверить информацию, поступившую от пациентов больницы, но также «принять все меры по устранению нарушений, включая выделение дополнительного финансирования Мошковской ЦРБ для проведения капитального и текущего ремонта помещений больницы».

Обращение в новосибирский минздрав подано 14 февраля, ответа пока не последовало, сообщил ИА REGNUM руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.