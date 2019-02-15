Казахстан выберет генподрядчика для строительства спутника через конкурс

Астана, , 08:22 — REGNUM Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана ведет переговоры с зарубежными производителями спутников связи для создания спутника KazSat-2R, сообщили в пресс-службе ведомства.

14 февраля состоялось заседание коллегии министерства по итогам 2018 года и задачам на 2019 год. В министерстве отметили, что выбор подрядчика по созданию KazSat-2R будет выполнен по итогам конкурса.

Заместитель министра оборонной и аэрокосмической промышленности Марат Нургужин отметил, что кроме спутников связи Казахстан использует два спутника дистанционного зондирования земли и два спутника научно-технологического назначения.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля Марат Нургужин заявил, что после запуска спутника KazSat-2R Казахстан планирует расширить экспорт услуг космической системы связи.

20 ноября 2018 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия предлагает Казахстану комплексное решение по созданию KazSat-2R: от изготовления спутника, до вывода на орбиту.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан планирует экспортировать в Туркестан услуги спутниковой связи