Экс-глава Омского ОПФР скончался через месяц после выхода на пенсию

Омск, , 08:17 — REGNUM В возрасте 65 лет скончался Сергей Тодоров, который в январе 2019 года ушёл на пенсию с должности управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Омской области.

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, губернатор Александр Бурков выразил соболезнования в связи с кончиной Сергея Тодорова

По словам Буркова, Тодоров был патриотом Омской земли, профессионалом, человеком, преданным своему делу:

«Он многое сделал для организации стабильной работы регионального отделения Пенсионного фонда России. Благодаря Сергею Николаевичу по результатам деятельности оно одно из лучших в стране».

Справка: Сергей Тодоров родился в Омске 5 октября 1953 года. Окончил Омский сельхозинститут («экономист по бухгалтерскому учету и финансам»). Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области возглавлял с ноября 1996 года. Дважды был депутатом Заксобрания Омской области. Умер 14 февраля 2019 года.