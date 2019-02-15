СКР проверит инцидент с Василием Лановым в аэропорту

Москва, , 08:12 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить инцидент с недопуском народного артиста СССР Василия Ланового на рейс авиакомпании «Победа», об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, представители авиакомпании заявили, что помощники артиста не подготовились к требованиям авиакомпании по размеру ручной клади. Вместе с тем сотрудники не предложили Лановому никаких других вариантов решения проблемы и не пустили на рейс.

«Жаль, что равнодушные сотрудники авиакомпании не пошли навстречу заслуженному и уважаемому человеку», — добавила Петренко.

Напомним, народный артист СССР Василий Лановой попал в неприятную ситуацию перед концертом в Ростове-на-Дону. После успешного прохождения регистрации выяснилось, что кофр 85-летнего актера по размерам не проходит как ручная кладь. В авиакомпании ему предложили оплатить пошлину, но пока он пытался это сделать, регистрация на рейс закончилась, и воздушное судно отправилось без него.

Читайте также: «Вопиюще! Цинизм, дальше некуда» — соцсети об инциденте с Василием Лановым