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СКР проверит инцидент с Василием Лановым в аэропорту

Общество

Авиарейс в Ростов-на-Дону отправился без народного артиста СССР

Москва, 15 февраля 2019, 08:12 — REGNUM  Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить инцидент с недопуском народного артиста СССР Василия Ланового на рейс авиакомпании «Победа», об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, представители авиакомпании заявили, что помощники артиста не подготовились к требованиям авиакомпании по размеру ручной клади. Вместе с тем сотрудники не предложили Лановому никаких других вариантов решения проблемы и не пустили на рейс.

«Жаль, что равнодушные сотрудники авиакомпании не пошли навстречу заслуженному и уважаемому человеку», — добавила Петренко.

Напомним, народный артист СССР Василий Лановой попал в неприятную ситуацию перед концертом в Ростове-на-Дону. После успешного прохождения регистрации выяснилось, что кофр 85-летнего актера по размерам не проходит как ручная кладь. В авиакомпании ему предложили оплатить пошлину, но пока он пытался это сделать, регистрация на рейс закончилась, и воздушное судно отправилось без него.

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Авиапроисшествия
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