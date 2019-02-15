Активисты «желтых жилетов» подали заявления о причинение вреда полицией

Париж, , 08:11 — REGNUM Один из лидеров движения «желтые жилеты» Жером Родригес, раненный в глаз во время демонстрации в Париже, и трое других раненых протестующих подали заявление на умышленное причинение вреда со стороны сотрудников правоохранительных органов и на начальника полиции Парижа Мишеля Дельпюха за соучастие, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что в общей сложности было подано четыре заявления в суд, со стороны Жерома Родригеса, Себастьена Майе, который получил серьезное ранение руки, а также еще двух активистов движения «желтые жилеты».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что 133 расследования были начаты после предполагаемого насилия со стороны полиции.

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