Циклон парализовал работу аэропорта Анадыря

Анадырь, , 08:02 — REGNUM Ураган и метель, которые обрушились на Чукотский автономный округ, нарушили работу аэропорта Анадыря. Сегодня, 15 февраля, согласно онлайн-табло, все рейсы на вылет и на прилёт отменены из-за непогоды. Речь идёт о двух самолётах из Внуково и Эгвекинота, которые должны были прибыть в Анадырь днём 15 февраля.

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Так, теперь как московские, так и местные рейсы отложены до 18 февраля.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС, в Анадыре и Анадырском районе 15 февраля ожидается усиление восточного ветра, порывы которого будут достигать 35−40 м/с с сильной метелью. При прояснениях столбики термометров могут опускаться до 35−40 градусов.

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В период прохождения циклона спасатели не исключают возникновения ЧС, связанных с нарушениями в работе ЖКХ, электроснабжения, затруднение в работе автомобильного транспорта, нарушения в работе авиации.

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