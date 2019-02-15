«Закон Яровой» может быть сорван из-за новой инициативы Минкомсвязи

Москва, , 08:04 — REGNUM Принуждение операторов связи использовать только российские системы для хранения информации пользователей приведет к срыву «закона Яровой». Об этом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и «Ростелеком» написали в своих отзывах на законопроект, опубликованный на портале законодательных инициатив.

«Проект постановления правительства РФ направлен на обеспечение господдержки одних субъектов предпринимательской деятельности за счет других субъектов предпринимательской деятельности, что недопустимо», — говорится в отзыве МТС.

Операторы считают, что законопроект будет способствовать монополизации российского рынка систем хранения данных. При этом не будут достигнуты цели защиты от компьютерных атак и обеспечения информационной безопасности.

Кроме того, законопроект будет способствовать повышению цен на услуги связи.

«Предлагаемые проектом меры не позволят достигнуть целей защиты от компьютерных атак и обеспечения информационной безопасности, но создадут условия для монополизации рынка систем хранения данных и, как следствие, повышения цен и тарифов на услуги связи», — прокомментировала законопроект компания МТС.

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