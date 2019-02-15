Британская военнослужащая «прославилась» благодаря эротическим фотосессиям

Лондон, , 07:59 — REGNUM 26-летняя жительница Великобритании Бриони Мюррей, которая является военнослужащей британской армии, «прославилась» благодаря эротическими фотосессиям. Об этом пишет The Sun со ссылкой на свои источники.

По данным издания, в интернете появились откровенные фото и видео со стриптизом Мюррей, которая несколько лет участвовала в «необычной подработке».

Журналисты добавляют, что профиль девушки по-прежнему можно найти на многих предоставляющих подобный контент ресурсах.

Отмечается, что вокруг служащей армии Великобритании разгорелся большой скандал, так как не все сослуживцы одобрили «двойную жизнь» Мюррей.