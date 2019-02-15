Пятница, 15 Февраля 2019 года
07:59:49 МСК

Британская военнослужащая «прославилась» благодаря эротическим фотосессиям

Общество

Вокруг служащей армии Великобритании разгорелся большой скандал

Лондон, 15 февраля 2019, 07:59 — REGNUM  26-летняя жительница Великобритании Бриони Мюррей, которая является военнослужащей британской армии, «прославилась» благодаря эротическими фотосессиям. Об этом пишет The Sun со ссылкой на свои источники.

По данным издания, в интернете появились откровенные фото и видео со стриптизом Мюррей, которая несколько лет участвовала в «необычной подработке».

Журналисты добавляют, что профиль девушки по-прежнему можно найти на многих предоставляющих подобный контент ресурсах.

Отмечается, что вокруг служащей армии Великобритании разгорелся большой скандал, так как не все сослуживцы одобрили «двойную жизнь» Мюррей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЧП в армии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить