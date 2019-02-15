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Новосибирцы могут позволить себе купить больше капусты, но меньше рыбы

Общество

Органы статистики подсчитали покупательную способность денежных доходов новосибирсцев за 2018 год

Новосибирцы могут позволить себе купить больше капусты, но меньше рыбы
Иллюстрация: Novosibstat.gks.ru
Скриншот с сайта Новосибирскстата

Новосибирск, 15 февраля 2019, 07:58 — REGNUM  Новосибирскстат опубликовал предварительные данные о покупательной способности денежных доходов новосибирсцев за 2018 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Согласно им, в прошлом году покупательная способность денежных доходов жителей Новосибирской области по сравнению с 2017 годом увеличилась по таким продовольственным товарам, как репчатый лук (на 20,1%), свежая белокочанная капуста (на 13,9%), сахар-песок (на 8,3%), крупа манная (7,4%), мука пшеничная (7,2%), картофель (3,6%), яблоки (3,5%), масло подсолнечное (2,8%). Среди непродовольственных товаров — на телевизор цветного изображения (на 8%), джемпер женский (4,9%), сорочку мужскую (3,6%).

В то же время менее доступны для новосибирцев стали мороженая неразделанная рыба (на 5,8%), говядина (на 2,4%), сливочное масло (на 3,1%), яйца куриные (на 1,4%), хлеб и булочные изделия (на 4,3%), рис (на 3,4%). Среди непродовольственных товаров — бензин (на 10%).

Сложнее стало оплачивать и коммунальные услуги (2,8−4,9%), а также платить за проезд в общественном транспорте (на 1,3%).

Как отмечает Новосибирскстат, покупательная способность денежных доходов населения отражает потенциальные возможности по приобретению товаров (услуг) и выражается в количестве какого-либо одного товара (услуги), которое может быть приобретено при условии, что вся сумма денежных доходов будет направлена только на эти цели.

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