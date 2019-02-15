Мэр Оренбурга указал чиновникам пути работы, чтобы «контакт был ближе»

Оренбург, , 07:51 — REGNUM В Оренбурге градоначальник выразил пожелание своим подчинённым, чтобы они стали ближе к народу. Глава города Дмитрий Кулагин назвал варианты работы чиновников, которая приведёт к желаемому результату. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации, тема тесного контакта с гражданами поднималась на аппаратном совещании.

Обсуждая итоги работы с обращениями граждан в 2018 году, Дмитрий Кулагин отметил, что работа с обращениями граждан в администрации организована, но контакт с оренбуржцами должен быть ближе.

«У жителей города есть возможность прийти на прямой разговор с должностными лицами, записавшись на личный приём. Однако нужно стремиться к тому, чтобы возможностей задать вопрос и получить квалифицированный ответ у горожан было больше. Достичь этого можно количественным увеличением приёмов, в том числе и проведением комплексных выездных приемов в различные микрорайоны города и в населённые пункты, входящие в состав муниципального образования «города Оренбург», — сказал мэр.

Также он указал на необходимость расширения технических возможностей, чтобы горожане через интернет-приёмные могли получать квалифицированную помощь и чёткие разъяснения по тем вопросам, которые находятся в компетенции муниципалитета. Контроль за сроками и качеством подготовки ответов на обращения граждан должен быть усилен.

По данным мэрии, за 2018 год в отдел документационного обеспечения и работы с обращениями граждан управления по общественным связям и организации деятельности поступило почти 12,5 тысячи обращений. Львиную долю занимают обращения в муниципальную приёмную — 55,9%. Личный приём предпочли лишь 3% горожан, которые нуждались в помощи чиновников. Письма оказались наиболее популярной формой, чем обращение через интернет-приёмную: 22,7% писем против 17,3% обращений. Выездные приемы стали источником поступления обращений граждан только в 0,9% случаев.

Среди тем, которые поднимают в своих обращениях оренбуржцы, — транспортные проблемы и состояние дорог. Много вопросов касались жилищно-коммунального сектора.