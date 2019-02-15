В выходные погода в Москве порадует оттепелью

Москва, , 07:45 — REGNUM В Москве в выходные дни (16−17 февраля) установится теплая практически «мартовская» погода. Температура воздуха будет выше нормы на 4−5 градусов, передают «Метеоновости».

В субботу, 16 февраля, столбик термометра будет подниматься до +1, +3 °C. В ночные часы подморозит до — 2, — 3 °C. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный. Атмосферное давление в норме 745−747 мм рт. ст.

В воскресенье, 17 февраля, сохранится такая же погода, но атмосферное давление понизится до 737−738 мм рт. ст.

Мороз вернется в столицу только в понедельник, 18 февраля. Дневная температура понизится до — 4, — 5 °C.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 15 февраля объявлен «жёлтый» уровень опасности. Погода будет потенциально опасной.

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