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Более 42 тыс. человек в Китае были обвинены в экологических преступлениях

Общество

Прокуратура завела 26287 уголовных дел в связи с вышеуказанными правонарушениями в 2018 году

Пекин, 15 февраля 2019, 07:42 — REGNUM  В общей сложности 42 195 человек попали под уголовное преследование за нанесение вреда экологии Китая в 2018 году, сообщили в Верховной народной прокуратуре Китая, передает 14 февраля агентство Синьхуа.

Прокуратура завела 26 287 уголовных дел в связи с вышеуказанными правонарушениями в 2018 году, заявил заместитель генерального прокурора Верховой народной прокуратуры Китая Чжан Сюэцяо во время пресс-конференции.

При многих местных прокуратурах были созданы специальные отделы по расследованию экологических преступлений в рамках формирования единого механизма координации борьбы с подобного рода преступлениями. Все нарушители не только понесли наказания, но также за свой счет компенсировали или исправили все нарушения.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году китайская прокуратура одобрила арест более 1,05 млн человек в связи с преступлениями, связанными с саботажем финансового управления страной и мошенничеством.

Читайте ранее в этом сюжете: За 2018 год китайская прокуратура одобрила арест более 1,05 млн человек

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Проблемы экологии
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