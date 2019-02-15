Более 42 тыс. человек в Китае были обвинены в экологических преступлениях

Пекин, , 07:42 — REGNUM В общей сложности 42 195 человек попали под уголовное преследование за нанесение вреда экологии Китая в 2018 году, сообщили в Верховной народной прокуратуре Китая, передает 14 февраля агентство Синьхуа.

Прокуратура завела 26 287 уголовных дел в связи с вышеуказанными правонарушениями в 2018 году, заявил заместитель генерального прокурора Верховой народной прокуратуры Китая Чжан Сюэцяо во время пресс-конференции.

При многих местных прокуратурах были созданы специальные отделы по расследованию экологических преступлений в рамках формирования единого механизма координации борьбы с подобного рода преступлениями. Все нарушители не только понесли наказания, но также за свой счет компенсировали или исправили все нарушения.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году китайская прокуратура одобрила арест более 1,05 млн человек в связи с преступлениями, связанными с саботажем финансового управления страной и мошенничеством.

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