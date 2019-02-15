«Ситуация под контролем»: соцсеть «ВКонтакте» прокомментировала сбои

Москва, , 07:40 — REGNUM После волны сообщений о взломах сообществ в соцсети «ВКонтакте» администрация сервиса сообщила о купировании угрозы. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в сообществе «Команда ВКонтакте».

Отмечается, что 14 февраля в ряде сообществ социальной сети были размещены «нежелательные» посты со ссылками, переход по которым вел к распространению новых записей с ней.

«Ситуация под контролем. Сообщества не были взломаны, пароли их администраторов в безопасности», — сообщили специалисты сервиса.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в соцсети «ВКонтакте» стали распространяться сообщения о якобы имеющихся планах компании размещать рекламу в приватной переписке пользователей.

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