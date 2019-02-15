Пятница, 15 Февраля 2019 года
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«Ситуация под контролем»: соцсеть «ВКонтакте» прокомментировала сбои

Общество

В ряде сообществ социальной сети были размещены «нежелательные» посты со ссылками, переход по которым вел к распространению новых записей

Москва, 15 февраля 2019, 07:40 — REGNUM  После волны сообщений о взломах сообществ в соцсети «ВКонтакте» администрация сервиса сообщила о купировании угрозы. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в сообществе «Команда ВКонтакте».

Отмечается, что 14 февраля в ряде сообществ социальной сети были размещены «нежелательные» посты со ссылками, переход по которым вел к распространению новых записей с ней.

«Ситуация под контролем. Сообщества не были взломаны, пароли их администраторов в безопасности», — сообщили специалисты сервиса.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в соцсети «ВКонтакте» стали распространяться сообщения о якобы имеющихся планах компании размещать рекламу в приватной переписке пользователей.

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