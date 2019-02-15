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Почти 680 тыс. молодых людей в Южной Корее работают за копейки

Общество

Количество молодых людей, которые получают меньше минимальной ставки, увеличилось на 16,4%

Сеул, 15 февраля 2019, 07:37 — REGNUM  Почти 680 тыс. молодых людей в Южной Корее работают за копейки, сообщает YTN.

Согласно данным Корейского института труда, в 2018 году количество молодых работников, чья почасовая заработная плата меньше минимальной ставки, составило 678 тыс. человек.

Известно, что число сотрудников, чья заработная плата меньше минимальной, с каждым годом увеличивается. Так, например в 2012 году таких сотрудников было 378 тыс. человек, однако к 2017 году увеличилось до 616 тыс. человек. По сравнению с прошлым годом, количество людей, кто получает меньше минимума, увеличилось на 16,4%, до 678 тыс. человек.

Кроме того, в Южной Корее недавно повысили минимальную ставку заработной платы, вместе с чем увеличилось количество недобросовестных предприятий, которые платят молодежи меньше положенного.

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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