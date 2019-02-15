Стоимость ритуальных услуг на Украине выросла почти на четверть

Киев, , 07:29 — REGNUM В 2018 году стоимость ритуальных услуг на Украине увеличилась на 23%, заявили в министерство регионального развития, сообщило 15 февраля издание «Зеркало недели».

Ритуальные службы похоронили почти 483 тыс. умерших, что составляет 90% от всех умерших в стране за год.

Средняя стоимость похорон составила чуть более 13 тыс. рублей. Общая стоимость оказанных ритуальных услуг составила около $107 млн, из них 47% — частными структурами.

В данный момент на Украине необходимо создать 555 новых мест для захоронений, из них 52 — в Харьковской области, 17 — в Одессе, 6 — в Киеве.

Как сообщало, за 11 месяцев 2018 года уровень смертности на Украине вдвое превысил уровень рождаемости.

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Согласно подсчётам некоторых экспертов, на Украине проживает не 42 млн человек, как утверждает государство, а 30−33 млн человек. Официальная перепись населения страны в последний раз проходила в 2001 году.

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