Активистка из Сенегала борется с дефицитом йода среди населения

Дакар, , 07:27 — REGNUM В Сенегале только 37% домашних хозяйств имеют доступ к йодированной соли. Активистка из Сенегала проводит общественные беседы, чтобы изменить ситуацию в стране, сообщает CNN Africa.

Несмотря на то, что Сенегал — крупнейший производитель соли в Западной Африке, который добывает около 500 000 тонн ежегодно, дефицит йода — серьезная проблема в стране. Эксперты видят причину в недостаточном контроле качества.

Многие граждане Сенегала получают соль, произведенную маленькими фирмами, многие из которых экономят и не йодируют ее.

В 2015 году у 30% беременных женщин был зафиксирован йододефицит.

Мэри Диуф, владелица компании по добыче соли, начала проводить просветительскую работу среди населения. Она ходит по всем домам и рассказывает о важности йода в рационе. В своей деревне она стала известна как «королева соли».

«Я верю в развитие нашей страны, я верю, что мы сможем решить проблему ради будущего наших детей. Мари — пример, мы доверяем ей и хотим, чтобы она показала верный путь», — добавляет Адама Нгуиране, местный представитель государственного проекта по йодированию соли.