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Комитет информбезопасности Казахстана выявил более 90 опасных сайтов

Общество

На интернет-ресурсах зафиксирована подмена главной страницы (дефейс)

Астана, 15 февраля 2019, 07:23 — REGNUM  Сотрудники комитета по информационной безопасности Казахстана выявили в 2018 году 92 опасных сайта, сообщили 14 февраля в пресс-службе министерства оборонной и аэрокосмической промышленности.

В министерстве уточнили, что сайты были выявлены за счет системы WebTotem. На интернет-ресурсах зафиксирована подмена главной страницы (дефейс) и добыча криптовалюты (майнинг).

В комитете по информации привели пример поддельного сайта театра, через который реализовывались фиктивные билеты. Все материалы по данному сайту направлены в правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября 2018 года бывший министр обороны Казахстана Калмуханбет Касымов заявил, что МВД закрыло в 2018 году 3200 сайтов, через которые наркоторговцы продавали наркотики.

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