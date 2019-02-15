В выходные в Новосибирск придёт тепло

Новосибирск, , 07:14 — REGNUM В Новосибирске в предстоящие выходные дни ожидается плюсовая температура — в воскресенье днём, 17 февраля, воздух прогреется до +1 °С, сообщила пресс-служба мэрии города.

«Согласно прогнозу погоды, с 15 по 17 февраля в Новосибирска ожидается повышение температуры воздуха. Городские власти призывают новосибирцев срочно устранять льдообразование с балконов и карнизов, а управляющие организации — проконтролировать и по мере необходимости очистить крыши многоквартирных домов и сооружений от наледи и сосулек, образовавшихся из-за перепадов температуры», — подчеркнули в городской администрации.

Согласно данным прогноза Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня, 15 февраля, дневная температура составит — 16… — 8 °C, 16 февраля ночью в городе ожидается — 11… — 13 °C, днём — 2… — 4 °C, а 17 февраля — ночью — 6… — 8 °C, днём — 1… + 1 °C, мокрый снег.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ёж из Новосибирского зоопарка им. Р. А. Шило предсказал региону тёплую и солнечную весну.

Напомним, что февраль в Новосибирской области начался с аномальных морозов. Абсолютный максимум был отмечен 2 февраля в Черепановском районе — в селе Огнёва Заимка температура опустилась до — 49 oC.

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