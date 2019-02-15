В Оренбуржье группа из 12 наркоторговцев пойдёт под суд

Оренбург, , 07:08 — REGNUM В Оренбургской области пресечена деятельность преступного сообщества, которое занималось распространением наркотических средств. Расследование уголовного дела завершилось, и оно направленно в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным УМВД по Оренбургской области, группу из 12 человек обвиняют по двум статьям УК РФ, в которых речь об организации преступного сообщества и незаконном обороте наркотических средств. Особо тяжкие преступления совершались на территории Орска и Оренбурга. Участникам группировки инкриминируют 118 наркопреступлений, после задержания фигурантов из незаконного оборота изъято более 2 кг синтетических наркотиков.

По версии следствия, преступления совершались с помощью созданного интернет-магазина и тайников-закладок. В состав группы входили жители Оренбуржья, Удмуртии и Волгоградской области. Среди малоимущих и безработных участников «работала» и учитель физкультуры коррекционной школы Оренбурга. Её задержали с поличным при извлечении из тайника крупной партии наркотических средств, предназначенной для дальнейшей расфасовки.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону, преступному сообществу грозит до 20 лет лишения свободы. Добавим, что в ближайшее время Госудма планирует рассмотреть поправки в Уголовный кодекс РФ, которые предусматривают ужесточение наказания для организованных преступных сообществ. Законопроект внёс президент Владимир Путин.

За создание и руководство организованным преступным сообществом (ОПС), согласно поправкам, грозит срок от 12 до 20 лет, а также штраф до 5 миллионов рублей. За участие в собраниях организаторов преступной группы предлагается такой же тюремный срок и штраф до 1 миллиона рублей.