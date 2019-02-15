В США скончался многократный кандидат в президенты страны

Вашингтон, , 05:15 — REGNUM В США на 97-м году жизни скончался политик Линдон Ларуш — младший, выдвигавшийся в качестве кандидата в президенты Соединенных Штатов на протяжении 28 лет — с 1976 по 2004 года, сообщает агентство Associated Press.

Агентство отмечает, что Ларуш выдвигал свою кандидатуру в президенты от разных партий. Он пытался участвовать в выборах в качестве представителя Демократической и Республиканской партий США, а также в качестве независимого кандидата.

При этом, как подчеркивает AP, в 1992 году Ларуш начал свою избирательную кампанию, находясь в заключении по обвинению в махинациях с налогами. Ларуш был также известен как автор конспирологических теорий.

В частности, он выдвигал обвинения против Международного валютного фонда в массовом заражении СПИДом посредством своей экономической политики. Также он выдвигал теорию, что экс-госсекретарь США Генри Киссинджер якобы является агентом СССР.