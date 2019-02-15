Российский журнал определил самого стильного мужчину России

Москва, , 00:48 — REGNUM Журнал GQ назвал рэпера Федора Инсарова, известного под псевдонимом Feduk, самым стильным мужчиной России. Рейтинг представлен на официальном сайте журнала.

Журнал присвоил Инсарову «безупречное чувство стиля, выходящее далеко за музыкальные рамки». Также награды от журнала получили Андрей Малахов, Игорь Верник, Михаил Зыгарь и Андрей Купреев. Церемония награждения проходила в заведении «Депо. Москва», которое расположено на территории бывшего трамвайного депо.

В 2018 году самым стильным мужчиной в России журнал признал музыканта Сергея Шнурова. В тройку лидеров вошли также танцовщик Сергей Полунин и продюсер Антон Златопольский.