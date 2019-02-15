Пятница, 15 Февраля 2019 года
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Российский журнал определил самого стильного мужчину России

Общество

Также награды от журнала получили Андрей Малахов, Игорь Верник, Михаил Зыгарь и Андрей Купреев

Москва, 15 февраля 2019, 00:48 — REGNUM  Журнал GQ назвал рэпера Федора Инсарова, известного под псевдонимом Feduk, самым стильным мужчиной России. Рейтинг представлен на официальном сайте журнала.

Журнал присвоил Инсарову «безупречное чувство стиля, выходящее далеко за музыкальные рамки». Также награды от журнала получили Андрей Малахов, Игорь Верник, Михаил Зыгарь и Андрей Купреев. Церемония награждения проходила в заведении «Депо. Москва», которое расположено на территории бывшего трамвайного депо.

В 2018 году самым стильным мужчиной в России журнал признал музыканта Сергея Шнурова. В тройку лидеров вошли также танцовщик Сергей Полунин и продюсер Антон Златопольский.

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