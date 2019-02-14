Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства инцидента с Лановым в аэропорту

Москва, , 23:59 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства инцидента с народным артистом СССР Василием Лановым, не допущенным на борт самолёта авиакомпании «Победа». Об этом 14 февраля сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Александр Бастрыкин поручил руководству Московского межрегионального следственного управления на транспорте проверить все обстоятельства случившегося и при необходимости принять процессуальное решение», — сказала представитель СК.

Петренко добавила, что Лановой «в тесном взаимодействии со Следственным комитетом вносит неоценимый вклад в области духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи, прививания им истинные ценности».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня стало известно, что Василий Лановой не смог вылететь из Москвы в Ростов-на-Дону запланированным авиарейсом на творческий вечер, посвящённый годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

При прохождении регистрации в аэропорту сотрудники «Победы» отказались пропустить народного артиста СССР на борт самолёта из-за размера его ручной клади. В самой авиакомпании позднее заявили, что в инциденте виноваты помощники артиста, которые не подготовились к правилам перевозчика.