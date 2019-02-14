В Башкирии женщине при переломе вместо шины примотали к ноге швабру

Кушнаренковский район, Башкирия, , 22:57 — REGNUM В Башкирии пожилую женщину с переломом шейки бедра отказались госпитализировать, а в качестве шины использовали швабру. Об инциденте написала родственница пострадавшей в одной из социальных сетей.

По ее словам, врачи сочли случай недостаточно экстренными отправили пенсионерку 1935 года рождения домой.

«Бабушку отказываются довезти до дома, она живет в деревне, и донести ее просто нереально, а оставить ее до утра тоже отказываются», — пишет родственница.

Это произошло в травматологическом отделении Кушнаренковской центральной районной больницы, уточняет телеканал «360». Причем сначала медики отказывались ехать за женщиной и везти ее в больницу и рекомендовали самостоятельно добираться до военного госпиталя для ветеранов. После звонка непосредственно руководству учреждения пенсионерку все-таки транспортировали.

Медики утверждают, что сапожок, сделанный из швабры, поможет костям срастись. Швабру же ранее использовали в больнице по прямому назначению.

Информация СМИ заставила обратить на себя внимание сотрудников министерства здравоохранения Башкирии, сообщает РИА Новости. В результате пострадавшую госпитализировали в больницу №21 Уфы.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе по соцсетям распространились фотографии, на которых видно, что кровати в одной из больниц в Пензенской области сделаны из досок и стульев.

Комментируя эти сообщения, в администрации медучреждения пояснили:

«Причиной такого размещения пациентов было большое количество экстренных госпитализаций в последние дни».

По данным медучреждения, разместить всех поступивших больных на нормальных кроватях было затруднительно, потому что на 60 коек приходится 77 пациентов: с 9 по 13 января был госпитализирован 61 человек.

После инцидента губернатор региона Иван Белозерцев пообещал, что во все больницы области будут закуплены резервные койки.