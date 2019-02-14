La Vanguardia: НАТО готовится к миру, в котором будет больше ядерных ракет

Мадрид, , 22:57 — REGNUM Вчера и сегодня, 13 и 14 февраля, министры обороны стран-союзниц, входящих в Североатлантический блок, встречались в Брюсселе, чтобы обсудить, какие шаги им следует предпринять в связи с исчезновением этих ограничений для гонки вооружений.

«Мы планируем наше будущее без договора по РСМД и с возросшим количеством русских ракет», — заявил вчера генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, добавив, что ответ будет «единым, взвешенным и оборонительным». По его словам, намерения спровоцировать новую гонку вооружений у альянса нет, и, соответственно, размещение новых ядерных ракет на территории Европы не предполагается.

«Североатлантический блок продолжает обвинять Россию в нарушении договора по РСМД, говоря о разработке новой крылатой ракеты, которая считается подпадающей под запреты, обозначенные в договоре, подписанном в 1987 году Соединенными Штатами и Советским Союзом», — информирует La Vanguardia.

С момента отказа от договора должно пройти шесть месяцев, чтобы новое положение дел вступило в силу, но сейчас никто в штабе НАТО не верит, что без прекращения действия пакта удастся обойтись. Суть ситуации в том, что в договоре по РСМД уже не заинтересована ни одна из подписавших его сторон. Как Вашингтон, так и Москва видят, что соглашение связывает их обязательствами, в то время как другие державы, например Китай, могут пользоваться оружием этого типа без ограничений.

Первые обвинения в адрес России со стороны Вашингтона прозвучали ещё при президенте Бараке Обаме, напоминает испанское СМИ. Трамп унаследовал их и возвёл в квадрат, чтобы закончить отказом от договора в начале этого месяца. Осуществляя этот манёвр, он мог рассчитывать на безоговорочную поддержку своих союзников по НАТО — несмотря на серьезное беспокойство, которое вызвало у них исчезновение ограничений при производстве вооружения.

Воспоминания о кризисе, связанном с размещением ракет в Европе в 70−80-е годы, воскресли в эти дни с новой силой: как из-за риска, который предполагает прекращение действия договора, так и из-за возможности поставить под сомнение другие соглашения, ограничивающие разработку ядерного вооружения (такие как START, которое планировалось продлить в 2021 году). Есть страх, что отказ от договора по РСМД откроет ящик Пандоры новой гонки вооружений, подчеркивает La Vanguardia.