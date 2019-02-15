Референдум о скандальном храме одобрили в избиркоме Екатеринбурга

Екатеринбург, , 06:46 — REGNUM Референдум о храме Святой Екатерины в Екатеринбурге одобрили единогласно в избирательной комиссии города. Об этом заявил глава горизбиркома Илья Захаров корреспонденту ИА REGNUM.

«Комиссия поддержала вторую заявку единогласно. Уже утром 15 февраля документы будут посланы в городскую думу», — заявил Захаров.

По словам Захарова, у депутатов есть 20 дней на изучение документов и ходатайства по референдуму. Если дума утвердит вопросы по голосованию, то тогда инициативной группе нужно будет собрать не менее 54 тысяч подписей со всего муниципалитета. Ожидается, что решение депутаты примут на заседании 26 февраля 2019 года. В случае отказа парламентарии вернут инициативу горизбиркому, после чего комиссия отменит регистрацию инициативной группы по референдуму.

Напомним, 12 февраля 2019 года глава Екатеринбургской городской думы Игорь Володин сказал, что не будет делать никаких заявлений про референдум до его оценки парламентскими юристами. А вице-спикер ЕГД Виктор Тестов, поддерживая саму идею референдума, отнёсся скептически к возможности собрать 54 тысячи подписи инициативной группой.

В референдуме предполагается проголосовать за запрет строительства храма Святой Екатерины в сквере у Свердловского академического театра драмы, а также за запрет капитального строительства в парках и скверах Екатеринбурга вообще.

Читайте ранее в этом сюжете: «99%». Референдум о скандальном храме могут направить в думу Екатеринбурга