Протест помог: на заводе Роскосмоса пересмотрят систему оплаты труда

Усть-Катав, Челябинская область, , 21:21 — REGNUM В южноуральском Усть-Катаве руководство вагоностроительного завода встретилось с представителями работников, которые 14 февраля провели у центральной проходной протестную акцию. Директор предприятия Артём Бахарев ответил на все вопросы, которые волнуют заводчан, сообщили журналистам в «Государственном космическом научно-производственном центре имени М.В.Хруничева».

Главным был вопрос о том, почему за январь работники получили меньше, чем обычно. В интервью местным СМИ Артём Бахарев пояснил, что это связано со слабой загрузкой производства — рабочих дней в январе было мало. Также известно о том, что руководитель поручил отделу труда и зарплаты проработать вопрос о корректировке системы оплаты труда на УКВЗ. Система может поменяться также благодаря росту объёмов производства трамваев и ряду инвестиционных проектов, к реализации которых завод скоро приступит при поддержке Роскосмоса и Объединённой ракетно-строительной корпорации.

Также в центре пояснили, что 4 февраля ситуация на Усть-Катавском вагоностроительном заводе обсуждали в ходе совещания, которое провёл глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Также он обсуждал ситуацию с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. Уже разработан план работы по дозагрузке производства трамваев, к его реализации приступят в ближайшее время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 14 февраля сотни работников завода собрались у центральной проходной. Они возмутились низкой зарплатой и потребовали её повышения.

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