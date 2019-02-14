Во «ВКонтакте» произошёл массовый взлом профилей и сообществ

Москва, , 20:45 — REGNUM На страницах пользователей и сообществ «ВКонтакте», включая официальные группы социальной сети, вечером 14 февраля распространились сообщения о якобы планах компании начать внедрение рекламы в личной переписке пользователей.

Краткие сообщения, порой содержащие нецензурную лексику, вели на верифицированную страницу сообщества «Команда ВКонтакте», которая в свою очередь, повторяла публикацию из блога в LiveInternet.

«Сегодня стало известно о том, что российская социальная сеть «ВКонтакте» запускает рекламу в сообщениях», — говорилось в тексте.

При этом при нажатии на ссылку аналогичный пост появлялся уже на стене у пользователя, а так же во всех пабликах, администратором которых он является. Таким образом, вредоносные ссылки начали стремительно распространяться.

В администрации «ВКонтакте» уже отреагировали на ситуацию. Представитель социальной сети сообщил «Ленте.ру», что нежелательные публикации начали удаляться «в течение первой минуты после обнаружения уязвимости». Отмечается, что в настоящее время ситуация взята под контроль.