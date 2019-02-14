Иностранцы с гепатитом «С» и ВИЧ пытались незаконно попасть в Саратов

Саратов, , 19:54 — REGNUM При попытке незаконного пересечения государственной границы РФ задержаны два иностранных гражданина, в отношении которых действует запрет на въезд. Задержание проводилось управлением ФСБ по Саратовской области, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение Государственной границы РФ»). Кроме того, иностранцы неоднократно судимы за совершение тяжких преступлений, совершенных на территории России.

Установлено, что они прибыли в Россию для возобновления преступной деятельности. При этом у задержанных выявлены тяжелые инфекции — гепатит «С» и ВИЧ.

В ведомстве призвали жителей приграничных районов Саратовской области проявлять бдительность при обнаружении незнакомцев в своих населенных пунктах, при наличии информации обращаться в правоохранительные органы или пограничную службу.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по состоянию на начало декабря с начала 2018 года в Саратовской области выявлено 866 новых случаев ВИЧ-инфицирования людей.

В региональном управлении Роспотребнадзора уточняли, что ВИЧ-инфекция вышла за пределы уязвимых групп населения и активно распространяется в общей популяции. Причем более половины граждан или 54,8% случаев, впервые выявленных в прошлом году, заразились при гетеросексуальных контактах.

В Российской Федерации эпидемиологическая ситуация по ВИЧ — инфекции продолжает оставаться напряженной: зарегистрировано более 998 тысяч случаев ВИЧ — инфицирования среди россиян. Высокая пораженность ВИЧ — инфекцией отмечается в Иркутской, Свердловской, Кемеровской, Самарской, Оренбургской, Челябинской, Ленинградской, Тюменской, Новосибирской, Ульяновской, Томской, Курганской, Ивановской, Тверской, Омской, Мурманской, Московской, Калининградской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, Пермском крае, Республике Крым, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае.