В Тамбове проходит региональный форум союза волонтёров

Тамбов, , 19:35 — REGNUM В Тамбовской области сегодня, 14 февраля, сегодня стартовал двухдневный форум союза волонтёров «Выбор». Площадкой проведения стал учебный театр ТГУ имени Г.Р. Державина, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

В программе первого дня форума — интерактивные и образовательные площадки с мастер-классами и тренингами. Их уже посетили более 300 волонтёров области. 15 февраля гостями форума станут 40 руководителей добровольческих организаций и социально ориентированных НКО, пройдут обучающие семинары и тренинги.

Организаторы отмечают, что благодаря форуму союза волонтёров «Выбор», добровольцы со всей области смогут разработать эффективный механизм взаимодействия и партнёрства между организациями. Активная совместная работа позволит не только решать текущие цели и задачи по становлению волонтёрского движения в регионе, но и предугадать перспективы движения в будущем.

Партнёрами проекта выступили администрация Тамбовской области, Державинский университет, ресурсный центр студенческих добровольческих инициатив «Бумеранг», Ассоциация волонтерских центров России, некоммерческое партнёрство «Образование».

Развитие добровольчества является приоритетом молодёжной политики губернатора Тамбовской области Александра Никитина. Волонтёрское движение с каждым годом ширится и распространяется на новые сферы жизни. Добровольчество стало важной частью общественной жизни страны. Поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья, содействие ветеранам, патриотическая работа, участие в обеспечении безопасности на улицах, дорогах и массовых мероприятиях, медицинское волонтёрство — далеко не полный список дел, которыми увлечены люди по зову сердца и души.