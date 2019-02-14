Четверг, 14 Февраля 2019 года
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В Калининграде продлили действие дополнительного материнского капитала

Общество

Дополнительный материнский капитал в размере 50 тыс. рублей был введён в регионе в 2018 году

Калининград, 14 февраля 2019, 19:15 — REGNUM  Калининградская областная Дума сегодня, 14 февраля, сразу в двух чтениях поддержали продление дополнительного материнского капитала, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

На сумму в 50 тыс. рублей могут рассчитывать семьи со среднедушевым доходом, не превышающим 1,5 величины прожиточного минимума, что составляет 16 242 рубля. Средства будут выделены при рождении или усыновлении третьего ребёнка.

В 2018 году такие средства выплачивались 1823 семьям. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 48,5 млн рублей. Средства выплачиваются в виде как ежемесячных выплат, так и разовых на всю сумму в 50 тыс. рублей. По прогноза регионального министерства социальной политики, в 2019 году такой поддержкой воспользуется уже 2227 семей.

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Материнский капитал
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