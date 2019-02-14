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За взятку арестован советник главы Минэкономразвития Павел Пущин

Общество

Чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере

Москва, 14 февраля 2019, 19:08 — REGNUM  Басманный суд Москвы принял решение об аресте до 12 апреля советника министра экономического развития РФ Павла Пущина, обвиненного в получении крупной взятки, сообщает 14 февраля пресс-службе суда.

Ходатайство об аресте Пущина внесено Следственным комитетом в рамках следствия о взятке в особо крупном размере.

Напомним, ранее по тому же делу были задержаны замглавы администрации Рязани Сергей Пашкевич, экс-советник главы администрации Рязани Александр Зайкин, экс-глава рязанского предприятия «Детское питание» Александр Дворецкий.

Как сообщало ИА REGNUM, арестованный Павел Пущин также занимал должность министра инвестиций Северной Осетии и заместителя председателя правительства Ингушетии.

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