Домик — как построить семью из социального проекта

Екатерина Максимова, , 15:00 — REGNUM

Свято-Софийский социальный дом — это один из 26 социальных проектов православной службы помощи «Милосердие». Здесь живут 22 ребёнка с тяжёлыми множественными нарушениями, для которых сотрудники Домика — воспитатели, дефектолог, социальный работник, специалист по развитию движения, специалист по развитию коммуникативных навыков — стремятся создать условия, способствующие максимальному развитию каждого воспитанника в меру его возможностей.

Около трёх лет назад у ребят из интерната для умственно отсталых детей появился свой собственный дом — Свято-Софийский социальный дом православной службы «Милосердие» на улице Крупской в Москве. О том, как важно для детей с нарушениями развития жить полноценной жизнью, сколько нового каждый день они открывают для себя и сколько сил на это надо воспитателям, рассказывает Светлана Артюхова, заместитель директора Домика. Так его называют сотрудники и волонтеры.

«Больше всего историй про наших ребят могут рассказать их кураторы: как они развиваются, какие новые слова появились в речи, их успехи и разочарования. Ребята ходят в школу уже три года. Они приехали к нам в марте 2015 года, а 1 сентября уже пошли учиться. Те, кто устроился удачно, продолжают ходить на занятия, а группу адаптации мы перевели на надомное обучение: они числятся в ближайших школах, но учителя приходят к нам сюда. У каждого ученика индивидуальная программа, которая составляется с учётом их особенностей и их возможностей.

Сначала мы поделили детей на три группы по возрасту: малыши, школьники и группа адаптации — самая тяжелая группа по передвижению и диагнозам. А спустя некоторое время мы поняли, что есть дети, которые более направлены на общение, у них есть стремление к этому и возможности. Мы выделили говорящую группу, чтобы они общались между собой. Все ребята учат жестовый язык — Макатон, и все наши сотрудники стараются его освоить на семинарах в Центре лечебной педагогики. Но чтобы запустить речь, нужно чтобы кто-то с тобой разговаривал. Поэтому таких ребят, их всего семь, собрали в одну группу вместе с Ферузой и Леоном, которые очень хорошо говорят, а остальные за ними подтягиваются. Бывшие школьники у нас стали «академиками», а малыши стали школьниками. Так что сейчас у нас «шустрые», «школьники», «академики» и группа адаптации.

Все наши дети любят ездить в школу. Особенно первое время для мальчишек машина, автобус, дорога были дополнительным удовольствием. Да и сейчас им стоит только показать знак автобуса на жестовом языке, они сразу сами одеваются и ждут с рюкзаком, когда же за ними приедут. Для них до сих пор любой выход за территорию, даже в соседний двор — событие. Ребята так долго были этого лишены, что у них пока сохраняется восторг от поездок.

Но учёба дается не так легко, ведь это труд. Феруза, например, пошла в четвёртый класс: там надо читать, знать таблицу умножения, делать много домашних заданий. Все ребята вечером отдыхают, а Феруза идёт заниматься математикой. Леону тоже не просто. Когда он пришёл к нам из детского дома в 14 лет, то не умел ни читать, ни писать. При всей тяжести заболевания у него сохранный интеллект. Мы занимались с ним по Колиным учебникам, который был тогда во втором классе. Теперь Леон учится с большим интересом, любит компьютеры, ездит на занятия по робототехнике по субботам. Однажды он принимал участие в каком-то конкурсе. Через полгода мне позвонили и вручили Леону поощрительный приз: ноутбук. Ему так удобно заниматься на нём, тем более, что он не может высидеть все уроки и частично занимается лежа.

Каждый раз, когда начинается новый учебный год и появляется новое расписание, сложно организовать так, чтобы развезти всех по школам, а потом по кружкам. Но ребята постепенно сами запоминают свой план занятий.

Сейчас на каждую группу приходится по два взрослых, мы также стараемся привлекать дополнительных сопровождающих для выездов куда-нибудь. Некоторые волонтеры оформляют гостевой режим в органах опеки: то есть они могут брать ребенка домой и ездить с ним сами по всем мероприятиям.

У Наташи Фадеевой как раз есть такой хороший волонтёр — Оксана. Наташе предложили заниматься роликами по индивидуальной программе «Лыжи мечты», в результате которой она потом должна встать на лыжи. Теперь Оксана возит её туда.

Желательно, чтобы во время выезда на каждого ребёнка должно быть по одному сопровождающему из соображений безопасности, даже если ребёнок ходит сам и разговаривает. Поэтому мы стараемся привлекать волонтёров. Особенно хорошо, когда волонтёр уже знает детей. Он может выбрать себе одного ребёнка и везде с ним ходить. Ребёнок знает его и ждёт совместной прогулки. У них появляются какие-то общие интересы, любимые занятия. Сейчас у каждого ребенка есть, помимо наших сотрудников, свой волонтёр.

Мне бы хотелось, чтобы все дети были в семье. Для тех, кто помладше, есть еще какой-то шанс, а у тех, кто постарше, кому 16 лет или даже 22 года, ситуация сложнее. Вот Оле 22 года. Нам удалось поставить её на ноги, после того, как ей сделали операцию. Всего у нас уже 14 детей ходят, из них половина обходится без памперсов. Когда начинаешь отучать от памперсов, думаешь, что это невозможно, но многие, как это происходит и с речью, тянутся за теми, кто ходит в туалет сам. Мы стараемся отучить от памперсов всех, у кого это возможно по медицинским показаниям. Обычно это удобнее всего летом на отдыхе при индивидуальном сопровождении.

Сейчас у нас 23 человека — максимальная загрузка. Мы понимаем, что по ресурсам — сотрудникам и площади проживания — это всё, что мы на данный момент можем себе позволить. Для более самостоятельных ребят хотелось бы организовать сопровождаемое проживание в отдельных квартирах, где они будут жить под присмотром куратора. Поэтому наша задача сейчас — привить им как можно больше навыков самообслуживания. А пока мы переоформили статус: с 2017 года наш Домик стал называться социальным домом, а значит, для повзрослевших детей мы не спеша можем искать решение, нам не придётся отдавать их в интернат.

Когда мы выезжаем в летний лагерь, то стараемся, чтобы у ребят было сопровождение один на один. С нами обычно едет наш доктор. Два года подряд мы ездили в Калужскую область, а в том году были в Подмосковье, в Кратово, по путевкам Мосгортура. Даже выбирались в храм Дмитрия Солунского. Нас там так хорошо встречали! Ещё Центр лечебной педагогики организует лагеря на Валдае и в Грузии. Но туда не все дети смогли поехать, потому что на Валдае нужно жить в палатках, а до Грузии нужно выдержать перелет. Но взрослые, у которых оформлен гостевой режим, выбираются ещё куда-нибудь отдыхать с детьми. Даже в аквапарк. Мальчишки были на хоккее, девочки посещают Пушкинский музей. Ребята ходят в кино, в парки, в Кидзанию и Кидбург, в Экспериментариум, на концерт в Храм Христа Спасителя.

Несколько детей из Домика обрели свою семью. Костя живёт с родителями уже два года, скоро собирается в школу. Лиза и Илья приходили к нам как волонтёры, тут познакомились с Костиком, оформили гостевой режим, а потом взяли его к себе. Мы видимся в основном по праздникам. Но прошлым летом нам удалось вместе отдохнуть с Костей, Архипом и Колей в санатории. Было чудесно, потому что мальчишки друг друга помнят: Костя и Коля были еще в государственном интернате вместе, потом жили в одной комнате здесь. Поэтому когда они встречаются, они очень радуются.

С Глебом немного другая история: Валя работала волонтером в 15-м детском доме, потом пришла работать сюда в «Домик», в группу с Глебом. Но даже хороший детский дом не заменит ребенку семьи. Поэтому она оформила опекунство и забрала его. Теперь у них своя маленькая семья. Глеб так вытянулся за последнее время, скоро будет выше мамы.

У нас ещё был мальчик Сережа, он пробыл у нас всего два-три месяца. Его забрали в семью на север в другой город. К нему ездила в гости наша сотрудница, психолог — смотрела, как он поживает. Он с самого начала был сообразительный, ходил, разговаривал.

На место уехавших ребят к нам пришли новенькие: Сёма, Вика, Геля и Катя. Катя из Ярославской области, ей 15 лет. После смерти мамы она осталась одна. Папа отказался от них, когда ей был ещё год. Так получилось, что Катя попала к нам через свой приход. У Кати история отличается от других детей, потому что все дети попадают к нам из огромного детского дома-интерната, и мы стараемся создать для них условия, которые более-менее приближены к семейным: маленькие группы, постоянные взрослые, волонтёры и выходы. А у Кати всё наоборот: был дом, мама, семья, и вдруг она оказывается в детском доме с ребятами с особенностями. Мы очень переживали, как Катя привыкнет к Домику. Первое время ей было тяжеловато: она плакала и не могла подружиться с девочками — она стала делить комнату с Викой и Гелей. Сейчас прошло почти полгода, она уже освоилась: смеется, улыбается, со всеми играет. Вообще она очень социализирована благодаря маме. Очень любит общаться.

Геля начинает говорить, повторяет слова, может отвечать на вопросы, поздороваться. А Вика говорит уже целыми фразами, может что-то попросить, пожалеть. Случаются и регрессы, как и у обычных детей. Например, Вика опять стала хулиганить в школе, шутить и заводить всех на уроке.

Вика научилась говорить, Геля отучилась от памперсов, а у Тони получается отодвигать тарелку, если она что-то не хочет есть. Все эти достижения важны для каждого из них, даже если это не так заметно со стороны. Нужно больше побыть рядом с ребенком, чтобы понять, сколько усилий это стоило. Все мелкие неудачи мы стараемся превратить в воспитательные моменты для детей. Например, если кто-то обещал, но не приехал, то не стоит сильно расстраиваться, такова жизнь».

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