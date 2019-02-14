«Победа» объяснила инцидент с Лановым опозданием и негабаритной кладью

Москва, , 18:23 — REGNUM Авиакомпания «Победа» официально объяснила инцидент с невылетом народного артиста СССР Василия Ланового в Ростов-на-Дону невнимательностью одного из сопровождающих артиста. Авиакомпания заявила, что не может сделать исключение даже для великого артиста из соображений безопасности.

Напомним, Лановой не смог вылететь рейсом DP103 Москва — Ростов-на-Дону, в четверг, 14 февраля.

Как говорится в заявлении «Победы», поступившем в ИА REGNUM, Василий Лановой и сопровождающая его группа подошли к выходу на посадку с опозданием на пять минут. Авиакомпания ради артиста и его группы продлила время посадки.

«Однако далее выяснилось, что ручная кладь одного из сопровождающих артиста не предъявлялась на регистрации и значительно превышает максимально допустимые габариты ручной клади. Провоз таких вещей возможен только в багажном отсеке самолета», — заявили в авиакомпании.

На сдачу негабаритной ручной клади в багаж потребовалось бы дополнительное время, что вызвало бы задержку рейса, поэтому сопровождающему было отказано в перевозке, объяснили в «Победе». После этого сам Лановой от полета отказался.

Авиакомпания «Победа» утверждает, что в интересах безопасности не может сделать исключение в правилах перевозки, хотя относится к Василию Лановому «с особым почтением».

В качестве компенсации «Победа» решила подарить Василию Лановому авиабилеты по любому направлению авиакомпании — «в знак признательности и глубокого уважения».

«Авиакомпания надеется, что впредь администратор артиста будет более внимателен в подготовке к перелету», — добавили в пресс-службе перевозчика.

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