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В Литве грипп унёс уже 20 жизней, эпидемия достигла пика

Общество

Кроме прочего в Литве распространяется давно забытая болезнь – корь

Вильнюс, 14 февраля 2019, 18:14 — REGNUM  

В Литве от гриппа в этом, 2019 году, на 14 февраля, погибло уже 20 человек, а в отделениях интенсивной терапии находится ещё несколько десятков пациентов в тяжелом состоянии или состоянии средней тяжести. Такие данные приводит республиканский Центр инфекционных заболеваний и СПИД, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Последний раз от гриппа за год 20 погибало пять лет назад, а в 2018 году зарегистрировано 14 смертей. Кроме того, по словам специалистов центра, эпидемия только в эти дни достигла пика и на спад пока не идёт, следовательно, конечное число жертв эпидемии прогнозировать никто не берётся.

Одновременно с гриппом в Литве зарегистрированы случаи заболевания корью — болезни, которая по стране не регистрировалась несколько лет и считалась «побеждённой». По данным телеканала Lietuvos rytas, по Литве зарегистрировано уже 25 случаев заболевания корью, в том числе и у нескольких врачей.

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Грипп, ОРЗ
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