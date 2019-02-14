Первый подарок: в Тульской области продлевают акцию для новорожденных

Тула, , 18:14 — REGNUM Пополнение в семье — сегодня не только праздник, но и заботы, а чтобы снизить финансовую нагрузку в первые дни жизни малыша (особенно ее ощущают молодые родители) в России по указу Путина с 2018 по 2027 годы объявили Десятилетием детства, а вместе с этим и запустили акцию «Подарок новорожденному». Тульская область одной из первой откликнулась на данный призыв и с 6 марта прошлого года в регионе стартовал нужный проект.

Все самое необходимое

По инициативе главы области Алексея Дюминавсем без исключения мамам и папам вручают комплект самых необходимых на первое время вещей и предметов для малыша. Это байковое одеяло, упаковка подгузников, крем от опрелостей, детская присыпка, влажные салфетки, по две байковые и трикотажные пеленки, шапочки с завязками, два комбинезона — слип и пара боди с коротким рукавом.

Губернатор Дюмин в день старта акции приехал в один из старейших родильных домов в Туле и поздравил всех женщин, которые стали мамами. В этом году глава региона посетил «Тульский областной перинатальный центр», где ежегодно на свет появляются более 4 тыс. малышей и проходят лечение более 9 тыс. женщин.

«Все дети, родившиеся на тульской земле, получают свой подарок. В нем есть все необходимое для малыша на первое время. Эта акция стартовала в прошлом году и получила много положительных откликов. Я нашел возможность привлечь внебюджетные средства и продолжить акцию в этом году. Пусть ваши семьи будут по-настоящему крепкими, дружными, а ваши дети растут здоровыми и радуют вас», — сказал Алексей Дюмин.

В 2018 году столь нужный подарок при получении свидетельства о рождении получили 13,6 тыс. семей, хотя планировалось не более 13 тыс. В текущем году акцию, по сообщениями областного комитета ЗАГС, решили продолжить и запланировали вручить презенты в количестве 14 тыс.

«В нашей семье достаток не очень большой, да и детское пособие небольшое, поэтому подарок пришелся очень кстати!» Вот мне всегда было жалко таких детей», — написал в сети житель Тулы Миша Б.

«Теперь всем будут в ЗАГСе выдавать. Я вот над четвертым задумался!» — пишет многодетный отец из Тульской области Зураб.

Эксперты подтверждают, что выбранный губернатором Дюминым формат актуален и востребован у молодых семей региона.

«То, что Тульская область один из первых российских субъектов, который смог адаптировать аналогичный опыт Москвы, несомненно заслуга губернатора. Повышение качества социальной политики в условиях российских реалий — это одна из приоритетных задач губернаторского корпуса», — считает руководитель АНО «Институт региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

Руководитель области после общения с врачами объявил о строительстве в регионе нового перинатального центра, так как он востребован. По словам министра строительства и ЖКХ Тульской области, 14 января 2019 года получено заключение госэкспертизы о достоверности сметной стоимости строительства нового пятиэтажного корпуса перинатального центра. Сегодня размещен план закупок. Начать строительство планируется в этом году, а завершить — в 2021.

«Строительство нового корпуса перинатального центра — крайне важно для региона. В новом здании предусмотрено современное оборудование по выхаживанию детей с экстремально низкой массой тела. Станет возможным совместное пребывание матери и ребенка. Дело не быстрое, но в то же время затягивать нам нельзя. Все работы должны быть проведены качественно и в срок», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Что с демографией

Тульская область входит в десятку регионов с наихудшими показателями по демографии. Депопуляция населения продолжается уже более 35 лет. По данным Туластата, в период с 2000 по 2018 год область потеряла 251 тысячу человек. Естественная убыль населения за 2017 год составила 11,3 тысяч человек (на 13,4 тысяч новорожденных 24,7 тысяч умерших). Хотя количество вновь появившихся на свет малышей в 2018-м выросло на 203 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Тульской области помимо акции «Подарок новорожденному» существует 44 региональных пособия для семей с детьми. Бюджетные средства идут на социальные выплаты (мамам моложе 25 лет предусмотрена ежемесячная выплата на первенца до трехлетнего возраста, есть пособия для студенческих семей), содействие трудоустройству матерей в декрете, обеспечение доступности мест в детских садах и улучшение жилищных условий семей с детьми (льготное ипотечное кредитование для семей со вторыми и третьими детьми).

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