В Госдуме оценили экономию при «федерализации» трат на орфанные заболевания

Москва, , 18:05 — REGNUM Федерализация и централизация закупок лекарственных препаратов для людей с орфанными заболеваниями позволит существенно экономить средства регионам. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 февраля заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

«По итогам этого года бюджеты 32-х регионов ощутят заметный финансовый эффект от такой передачи, сэкономят от 30 до 100 миллионов рублей, ведь на федеральный уровень «уйдёт» 12% пациентов из регистра «Перечень-24», а это свыше 2000 человек», — заявил Огуль.

При этом передача на федеральный уровень закупки лекарств поспособствует снижению соответствующих расходов и для государства в целом, а не только разгрузит бюджеты регионов, которым финансирование лечения орфанных заболеваний даётся с большим трудом.

«При больших объёмах закупок начинают действовать скидки, поэтому несколько упаковок для больного, живущего в том или ином регионе, местной казне обойдутся намного дороже, чем заплатит федеральный бюджет за сто таких же упаковок для больных, живущих по всей стране. Это экономия бюджетных средств», — пояснил депутат.

Наконец, централизация закупок означает улучшение учёта и контроля за движением бюджетных средств.

«Это мониторинг цен и более эффективная система снабжения больных необходимыми препаратами. По сути, это гарантия жизни для людей с редкими болезнями», — указал парламентарий.

По его словам, процесс передачи финансирования лечения орфанных заболеваний на федеральный уровень, скорее всего, будет идти постепенно, и в таком случае властям потребуется определиться с тем, «какие именно болезни надо передавать в первую очередь».

Отметим, что 12 февраля премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с членами Совета палаты в Совете Федерации поддерживал инициативу о передаче на федеральный уровень закупки лекарств для больных орфанными заболеваниями.

По его словам, людей, которые страдают орфанными заболеваниями, «относительно немного», но средства, которые на это требуются, достаточно велики для региональных бюджетов.

«Это как раз та ситуация, когда проще из центра считать. Мы просто знаем всех этих людей, и, наверное, проще делать именно так», — указал премьер-министр.