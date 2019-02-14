Училище Глуховской мануфактуры в Ногинске покрылось трещинами и плесенью

Ногинск, Московская область, , 18:39 — REGNUM Здание школы №10 в Ногинске Московской области, построенное в начале прошлого века, обветшало и требует ремонта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как рассказали родители учеников, другие школы города, также построенные более века назад, отремонтированы. Одно время ходили разговоры, что приведут в порядок и «десятку», но потом они поутихли: делают лишь минимальный косметический ремонт.

Здание построено в 1908 году архитектором А.М. Марковым (возможно, совместно с инженером К.А. Карасевым) в стиле модерн как двуклассное училище при Глуховской мануфактуре Арсения Морозова, который готовил грамотные кадры для работы на своем предприятии из крестьянских детей, которым обучение было недоступно. У строения большие окна, фасады отделаны керамикой. Сохранились изящные кованые кронштейны для навеса, а вот водосточные трубы многие утрачены. Повреждены козырьки, на стенах — трещины и плесень. Внутри здания старые рамы окон и шпингалеты. Покрытые многими слоями краски намекают о длительном отсутствии ремонта.

В центральном холле расположена парадная лестница с коваными ограждениями и деревянными перилами, а на стенах под высокими потолками — панно из майолики, обожжённой глиняной плитки расписанной учениками Виктора Васнецова и покрытой цветной глазурь. На этом панно школьное обучение предстаёт в различных временных эпохах и государствах. На потолке, стенных колоннах и подпорных балках сохранилась лепнина.

Несколько выпускников школы в военные годы получили звания Героя Советского Союза. Во время Великой Отечественной войны в здании располагался госпиталь. Вновь школа открылась для учащихся в 1950 году.

Здание является памятником архитектуры, оно настолько интересно, что включено в маршруты местных экскурсоводов-краеведов, к нему приводят туристов из столицы и других регионов.

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