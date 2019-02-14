В Калининграде прогнозируют рост турпотока выше, чем в дни ЧМ по футболу

Калининград, , 17:58 — REGNUM Министерство по культуре и туризму Калининградской области прогнозирует увеличение туристического потока в регион на 7% по сравнению с 2018 годом, когда Калининград стал одним из городов-хозяев Чемпионата мира по футболу. Об этом сегодня, 14 февраля, заявил глава регионального ведомства Андрей Ермак, сообщает пресс-служба областного правительства.

Рост спрогнозирован на подсчёте прямых авиарейсов в регион, развития событийного туризма, разработке сервисов онлайн-бронирования и изменения законодательства, облегчающую деятельность гостиничного сектора.

«Туристический сезон 2019 года будет показательным. Чемпионат мира по футболу серьезным образом способствовал продвижению региона на российском и иностранном туристическом рынке. Также в июле этого года заработает режим электронных виз — иностранные туристы смогут воспользоваться новым преимуществом», — цитирует слова Ермака пресс-служба правительства Калининградской области.

Министр, который обсуждал вопросы туристической отрасли на встрече с региональными представителями гостиничного сектора, также поддержал инициативу по созданию региональной ассоциации отельеров и отметил предусмотренные в бюджете средства на программу обучения и профпереподготовки работников туротрасли.

Отметим, что Калининградскую область в 2018 году посетили 733 тыс. туристов. 260 тыс. из них посетили регион в дни проведения матчей Чемпионата мира по футболу.