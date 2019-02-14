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Экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева оставили под арестом

Общество

Суд продлил ему срок пребывания под стражей до 6 марта

Москва, 14 февраля 2019, 17:51 — REGNUM  Басманный суд города Москвы продлил срок пребывания под стражей для бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева. В ходе заседания суда 14 февраля представитель прокуратуры предлагал отменить ему арест из-за ухудшения состояния здоровья. Однако сторона следствия осталась непреклонной и настояла на продлении ареста.

Судья принял довод следователей и постановил продлить срок содержания под стражей Вячеслава Дерева до 6 марта.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев находится под следствием с марта 2018 года. Его обвиняют в мошенничестве на 110 млн рублей при незаконном возмещении НДС. По версии следствия, экс-сенатор — акционер и руководитель ЗАО «Киево-Жураки АПК» и ООО фирма «Меркурий» — создал организованную группу, в которую входили Белла Джилаканова, Вагоршак Амбарцумян, Аслан Папшуов, Реарита Акбаева, Вера Гиренко и Апчар Патова, и совершил с ее помощью хищение бюджетных денежных средств.

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