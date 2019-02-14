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«Виноваты менеджеры» — «Победа» об инциденте с Лановым

Общество

На них авиакомпания возложила ответственность за недопуск великого актёра на борт самолёта

Ростов-на-Дону, 14 февраля 2019, 17:41 — REGNUM  В авиакомпании «Победа» прокомментировали ситуацию с народным артистом СССР Василием Лановым, которого не пустили на борт самолёта из-за ручной клади. Из-за этого всенародно любимый актёр не попал на рейс, следующий в Ростов-на-Дону, где Лановой должен был дать концерт, посвящённый освобождению города от немецко-фашистских захватчиков. Авиакомпания возложила ответственность за инцидент на менеджеров артиста.

«Нам очень жаль, что менеджеры действительно великого актера, поклонниками которого являются и сотрудники «Победы», не позаботились заранее о комфорте и не ознакомились с правилами авиакомпании», — цитирует представителя авиакомпании Агентство «Москва».

Напомним, кофр Ланового не поместился в калибратор. Пока артист оплачивал за него пошлину, регистрация на рейс закрылась и авиарейс отправился без него.

Читайте ранее в этом сюжете: Актёр Василий Лановой стал жертвой строгих правил авиакомпании «Победа»

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Авиапроисшествия
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