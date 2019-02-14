Пятеро челябинцев осуждены за поставки наркотиков в колонию

Челябинск, , 17:28 — REGNUM В Челябинске Курчатовский райсуд вынес приговор в отношении пяти граждан, которые пытались поставлять наркотики в колонию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облпрокуратуре.

О поставках наркотиков со своими «вольными» товарищами договорился один из отбывающих там наказание. Первая попытка доставить наркотики в исправительное учреждение была предпринята в августе 2017 года. Но тогда эту операцию пресекли сотрудники ФСБ. Ещё две попытки были сделаны в ноябре и декабре того же года, но все они провалились.

Доставить наркотики в колонию так и не удалось. У соучастников изъяли более килограмма наркотических веществ. Все пятеро оказались под судом. Курчатовский районный суд назначил им наказания от восьми до 15 лет. Отбывать его они будут в колониях общего, строгого и особого режима.