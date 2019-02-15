«Романтические» мошенничества в прошлом году стоили жителям США $143 млн

Вашингтон, , 11:38 — REGNUM В прошлом году жители США «в поисках истинной любви» были обмануты на 143 млн долларов — что делает любовь новой, самой прибыльной целью для мошенничества потребителей, сообщает Федеральная торговая комиссия США (FTC) на своем сайте 14 февраля.

Всего за три года до этого было менее 9000 сообщений о «романтических» мошенничествах, ущерб от которых оценивался в 33 млн долларов. Но поскольку онлайн-знакомства стали обычным и социально приемлемым явлением, количество сообщений о «романтических» мошенниках возросло более чем в два раза — до 21 000 сообщений в 2018 году.

Пожилые люди, которые сейчас начинают знакомиться в интернете, наиболее восприимчивы к мошенникам, которые часто создают поддельные профили в приложениях для знакомств, на сайтах или в социальных сетях.

По данным FTC, 40−69-летние в два раза чаще становились жертвами этих мошенников, чем люди в возрасте 20 лет. Средний убыток для людей старше 70 лет составил $10,000 в 2018 году. Будьте умны: не отправляйте деньги никому, с кем вы не встречались лично — независимо от того, насколько вы влюблены в них.

Комиссия советует следует простым правилам, чтобы не попасться на удочку мошенников с сайтов знакомств, прежде всего — никогда не отправлять деньги или подарки тому, с кем не встречались лично. Советуется также попробовать обратный поиск изображений фотографий профиля: если они связаны с другим именем или с деталями, которые не совпадают, дело нечисто.