Москва закупила у поставщиков из регионов товары на 200 млрд рублей

Москва, , 18:05 — REGNUM Объём закупок Москвы у региональных поставщиков увеличился в два раза в 2018 году. Об этом журналистам сообщил вице-мэр по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Объем закупок города у поставщиков из регионов за прошлый год вырос вдвое и составил 200 миллиардов рублей», ― отметил он.

Ефимов сообщил, что доля региональных поставщиков в общем объёме закупок достигла 25%. По его мнению, столь резкое увеличение доли регионального бизнеса вызвано использованием автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков» в качестве электронной витрины закупок.

Так, в 2018 году на портале зарегистрировались и работают 55 тысяч новых пользователей, из них свыше 60% занимают компании и частные предприниматели из разных регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за 2017 год объём закупок инновационной продукции составил около 70 млрд рублей.

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