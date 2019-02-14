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Москва закупила у поставщиков из регионов товары на 200 млрд рублей

Общество

Объём закупок в 2018 году увеличился вдвое

Москва, 14 февраля 2019, 18:05 — REGNUM  Объём закупок Москвы у региональных поставщиков увеличился в два раза в 2018 году. Об этом журналистам сообщил вице-мэр по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Объем закупок города у поставщиков из регионов за прошлый год вырос вдвое и составил 200 миллиардов рублей», отметил он.

Ефимов сообщил, что доля региональных поставщиков в общем объёме закупок достигла 25%. По его мнению, столь резкое увеличение доли регионального бизнеса вызвано использованием автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков» в качестве электронной витрины закупок.

Так, в 2018 году на портале зарегистрировались и работают 55 тысяч новых пользователей, из них свыше 60% занимают компании и частные предприниматели из разных регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за 2017 год объём закупок инновационной продукции составил около 70 млрд рублей.

Читайте подробнее: В два раза вырос объём инновационных закупок Москвы

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Государственные закупки
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